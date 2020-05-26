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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 26 أيار 2020 04:39 م

الاتحاد الوطني يحذر من "اكبر خطأ ستراتيجي" بادارة اقليم كردستان

الاتحاد-الوطني-الكردستاني


اعلن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار انه يدعم التوجه صوب اللامركزية في الاقليم ضمن اطار وتوجه محدد فقط .

وقال ملا بختيار ،  عضو المجلس السياسي الاعلى في الاتحاد الوطني ، في تصريح صحفي :" ان اللامركزية مطلوبة كصلاحية اقتصادية  و لادارة المحافظات بشكل افضل ، ولكن يجب الا تقود اية جهة الوضع صوب فرض واقع ادارتين او عدة  ادارات اقليمية في اقليم كردستان ".

واضاف :" ان ذلك سيكون اكبر خطأ ستراتيجي ترتكبه اية جهة او تقبل به اية جهة اخرى".

واشار الى :" ان تركيبة الاتحاد  الوطني تغيرت، وهناك تغيرات داخل الحزب الديمقراطي في مؤتمره المقبل، وهناك مسعى من الحزبين للاجتماع  بعد العيد للوصول الى حل للمشاكل بينهما".

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