الاتحاد الوطني يحذر من "اكبر خطأ ستراتيجي" بادارة اقليم كردستان



اعلن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار انه يدعم التوجه صوب اللامركزية في الاقليم ضمن اطار وتوجه محدد فقط .



وقال ملا بختيار ، عضو المجلس السياسي الاعلى في الاتحاد الوطني ، في تصريح صحفي :" ان اللامركزية مطلوبة كصلاحية اقتصادية و لادارة المحافظات بشكل افضل ، ولكن يجب الا تقود اية جهة الوضع صوب فرض واقع ادارتين او عدة ادارات اقليمية في اقليم كردستان ".



واضاف :" ان ذلك سيكون اكبر خطأ ستراتيجي ترتكبه اية جهة او تقبل به اية جهة اخرى".



واشار الى :" ان تركيبة الاتحاد الوطني تغيرت، وهناك تغيرات داخل الحزب الديمقراطي في مؤتمره المقبل، وهناك مسعى من الحزبين للاجتماع بعد العيد للوصول الى حل للمشاكل بينهما".