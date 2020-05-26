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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 26 أيار 2020 04:35 م

جبهة النجيفي : الكاظمي اخلف اول وعد قطعه امام مجلس النواب

جبهة الانقاذ

اكدت جبهة الانقاذ والتنمية التي يتزعمها اسامة النجيفي :" ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لم يف باول وعد قطعه على نفسه امام  مجلس النواب اثناء التصويت على كابينته".

وقال القيادي في الجبهة  حازم الجنابي في تصريح صحفي :" ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وعد امام مجلس النواب في يوم التصويت على حكومته ، بان يستكمل الكابينة الوزارية قبل عيد الفطر ".

واضاف الجنابي :" ان الخلاف على حقيبة وزارة النفط والمحاصصة في الوزارات المتبقية ، تسببا بتأخير حسم هذا الملف" ، مشيرا الى :" ان الكاظمي كان الاولى به ان لا يستمع للكتل السياسية وان لا يقبل بهذه المحاصصة ".

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أخر تعديل: الثلاثاء، 26 أيار 2020 04:36 م
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