بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 26 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 26 أيار 2020 04:28 م

مقتل مساعد زعيم تنظيم داعش الإرهابي في العراق

القوات-الامنية
أعلنت السلطات الأمنية، اليوم الثلاثاء، مقتل ما يعرف باسم "والي العراق" المدعو معتز نومان الجبوري، معاون زعيم تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد المتحدث باسم القائد العام للجيش، العميد يحيى رسول، في بيان صحفي: "مقتل معتز نومان عبدنايف نجم الجبوري المكنى (حجي تيسير).

وأضاف أن "الجبوري يشغل منصب ما يسمى والي العراق ومعاون زعيم تنظيم داعش الارهابي لشؤون الولايات كافة ومسؤول عن التخطيط والتنسيق للعمليات الارهابية الخارجية.

من جهته، قال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان صحفي: بعد المعلومات التي قدمها الجهاز والتي أدت إلى مقتل الإرهابي المجرم أبوبكر البغدادي إلى ما قام به أبطالنا من جهد في متابعة واعتقال المجرم الإرهابي عبدالناصر قرداش، نعلن لشعبنا العظيم اليوم عن مقتل الارهابي معتز نومان عبدنايف نجم الجبوري.

وأضاف أن العملية جاءت بعد متابعة لفترة ليست بالقصيرة لتحركات هذا الإرهابي الخطير وتنقله الدائم داخل وخارج العراق، حيث تم استهدافه بضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي في منطقة دير الزور السورية وفق معلومات استخباراتية دقيقة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب، علما بأن المجرم المقبور لديه أكثر من جواز سفر وهوية للتنقل ولا يستخدم الهاتف نهائيا خوفا من الملاحقة.
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