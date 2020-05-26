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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 26 أيار 2020 04:12 م

الجيش يرسل تعزيزات عسكرية إلى كركوك للتصدي لداعش الإرهابي

القوات الأمنية

كشف مصدر أمني مطلع في كركوك، اليوم الثلاثاء، عن أن الجيش أرسل تعزيزات عسكرية إلى جنوب كركوك للتصدي للهجمات التي يقوم بها تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح المصدر، أن قوة عسكرية متكونة من ٤٠ مدرعة وصلت الى كركوك اليوم، مبينا انها من فوج التعزيزات وسوف ستتمركز في جنوب كركوك في الاماكن التي تعاني من فراغات امنية  وهي الاماكن التي انسحبت منها قوات البيشمركة بعد احداث ١٦/١٠ عام 2017.

وأشار إلى أن الأماكن التي وصلت اليها القوات التعزيزية المتكونة من ٤٠ مدرعة من الفوج المدرع فرقة ٩، تتعرض لهجمات داعش، لافتا الى ان قدوم هذا الفوج اتى بعد عقد  اجتماع بين قوات الامنية ووزير الداخلية.

كما اضاف المصدر ان من المقرر يتم بعد عطلة العيد ارسال ٢ من افواج الشرطة الاتحادية الى جنوب غرب كركوك واطراف قضاء دبس، لافتا الى ان هناك ايضا توجد فراغات امنية ويشن فيها داعش هجمات مفاجئة.

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