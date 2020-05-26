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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 26 أيار 2020 04:08 م

عبد الجبار: إذا أقدم الكاظمي على تعديل الدستور وتحويل النظام إلى شبه رئاسي سيذكره التاريخ

الكاظمي
وجه الوزير السابق في وزارة النقل، عامر عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، "نصيحة" إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قال فيها، إن الكاظمي إذا أقدم على تعديل الدستور وتحويل النظام إلى شبه رئاسي "سيذكره التاريخ".

وقال عبد الجبار في لقاء متلفز، إن "الكاظمي الآن لو قام بتعمير وبناء العراق، على رغم أنه لا يملك أموال، سوف لن يُذكر له شيئ"، مشيراً إلى أن "رؤساء الوزراء السابقين لم يكونوا قد تركوا أشياءً يتم ذكرهم فيها، على الرغم من الميزانيات الانفجارية التي كانت بعهدهم".

ودعا، "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى تشكيل فريق عمل من الخبراء القانونيين، وأن يعتمد على فريق قراءات الذين أعدوا قانون الانتخابات وقانون المفوضية، ويضاف لهم الدكتور غازي فيصل".

وشدد على "تشكيل الفريق هذا لإعداد آلية لتعديل الدستور، وإذا تم تعديله، سيُذكر الكاظمي في التاريخ بأنه غير النظام السياسي البرلماني في العراق"، لافتاً إلى أن "الكاظمي سينجح خلال 6 أشهر بتعديل الدستور، إذا قام بخطوات التعديل من الآن".

وتابع عبد الجبار مخاطباً الكاظمي: "لا أطلب منك تعديل الدستور بجميع الحالات حتى لا يتم الاصطدام مع الاقليم، ولكن عليك أن تقوم بأربع فقرات للتعديل وحسب المادة 126، وهي لا تتعارض مع مصالح الاقليم".

وأوضح، أن "خطوات التعديل التي يجب أن يقوم بها الكاظمي، أولها، تغيير النظام من برلماني الى شبه رئاسي، وثانيها، تقليل عدد نواب البرلمان الى 101، وثالثها، إلغاء مجالس المحافظات، ورابعها، إلغاء عدد من الهيئات ودمجها مع هيئات اخرى"، مؤكداً أن "هذه الأربع فقرات لا تتعارض مع مصالح الاقليم".
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