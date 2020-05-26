كربلاء تسجل 6 حالات إصابة جديدة بفايروس كورونا

أفاد مصدر طبي، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في كربلاء.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن محافظة كربلاء سجلت قبل قليل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا لعائلة ملامسة من قضاء الهندية”.



وأضاف أنه تم اتخاذ الاجراءات الصحية مع الحالات وتحويلهم الى ردهة الحميات في مدينة الامام الحسين عليه السلام الطبية لتلقي العناية الطبية.

