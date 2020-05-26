بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 26 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 26 أيار 2020 03:56 م

تسجيل إصابتين جديدتين بفايروس كورونا في أربيل

كورونا
أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في أربيل.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الإصابتين لرجل له من العمر ٣٨ عاماً يكن قرية ابو جردة التابعة لناحية گوير-مخمور- والاصابة الثانية لشخص يسكن ناحية عنكوا وله من العمر ٢٩.

وسجلت كردستان حتى مساء أمس الاثنين ٥٠٢ إصابات، وخمس حالات وفاة، وشفاء ٤٠٣.
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