بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 26 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 26 أيار 2020 03:46 م

لودريان: العلاقات مع إيران أصبحت أكثر صعوبة بعد سجنها لأكاديمية فرنسية

وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان

ذكرت فرنسا، اليوم الثلاثاء، أن علاقتها باتت أكثر صعوبة مع إيران، بعد قرار الأخيرة بسجن أكاديمية فرنسية من أصل إيراني، واصفة القرار بأنه "سياسي".

وأكد وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، أن "هذا الحكم لم يستند إلى أي عناصر جادة وكان مدفوعا سياسيا. لذا فنحن نطالب بكل حزم السلطات الإيرانية بالإفراج عن فاريبا عادلخاه دون أي تأخير".

وتابع "هذا القرار يجعل علاقتنا مع السلطات الإيرانية أكثر صعوبة".

وكانت إيران قد حكمت على عادلخاه بالسجن لمدة ستة أعوام في تهم تتعلق بالأمن القومي. وتقبع عادلخاه داخل أحد السجون بإيران منذ عام. 

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