حيدر: الكاظمي وعد التركمان بمنصب حكومى إلا أن الأمر لم يحسم لغاية الآن

أكد النائب عن التجمع الوطني التركماني أحمد حيدر، اليوم الثلاثاء، أن الكتلة التركمانية وعدت بمنصب حكومي لكن لم يتم حسم الأمر لغاية اليوم.



وقال حيدر في تصريح صحفي، إن الكرة الآن في ملعب القوى السياسية بجميع مكوناتها إذ ستبرهن إذا كانت ترغب بإعطاء المكون التركماني استحقاقه في الحكومة الجديدة من عدمه أم لا.



وأضاف أن أرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعد بتمثيل التركمان ضمن كابينته الوزارية إلا أن الأمر لم يحسم لغاية الآن.



وأشار إلى أن بعض الأطراف السياسية لا ترغب بتولي التركمان حقيبة وزارية، مؤكدا أن التركمان يرفضون تهميشهم ونطالب باستحقاقنا الوزاري.