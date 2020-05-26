المسعودي: تنسيق نيابي كبير لإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي

أكد النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، اليوم الثلاثاء، أن هناك تنسيق نيابي كبير حول إقالة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، من منصبه.



وقال المسعودي، إن تحالفه قام بالتنسيق مع جميع الكتل السياسية بغية التوافق على إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بالتالي فإن هناك تنسيق نيابي كبير اصبح حول هذا الأمر، فضلا عن موافقات أعضاء البرلمان من اجل البت في هذا الموضوع.



وأضاف أن سائرون يرى أن الحلبوسي قد أخفق في تأدية جميع مهام مجلس النواب، مشيرا إلى أن رئاسة البرلمان أخفقت أيضا في إدارة الجلسات واستجواب الوزراء ووضع جدولا مناسبا للجلسات.