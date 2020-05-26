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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 26 أيار 2020 03:00 م

جبهة النجيفي: الكاظمي لم يوف بأول عهد قطعه على نفسه أمام مجلس النواب

الكاظمي
 
اعتبر القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية حازم الجنابي، الثلاثاء، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لم يوف بأول وعد قطعه على نفسه في قاعة مجلس النواب اثناء التصويت على كابينته.
وقال الجنابي  إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وعد أمام مجلس النواب في يوم التصويت على حكومته بأن يستكمل الكابينة الوزارية قبل عيد الفطر الجاري”.
وأضاف، أن “الخلاف على حقيبة وزارة النفط والمحاصصة في باقي الوزارات المتبقية تسبب بتأخير حسم هذا الملف”، مشيرا الى أن “الكاظمي كان الاولى به ان لا يستمع للكتل السياسية وان لا يقبل بهذه المحاصصة”.
وفي السابع من أيار الحالي منح مجلس النواب الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الا أنه أجل التصويت على خمسة وزارات
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