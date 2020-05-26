كندا تقدم منحة مالية عاجلة للعراق تقدر بنصف مليون دولار لمكافحة كورونا

أعلنت كندا تقديم منحة مالية عاجلة تقدر بنصف مليون دولار من أجل دعم الاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية في العراق.



وقالت سفارة كندا في بغداد عبر تدوينة، إنه "يسر كندا أن تعلن انها تساهم بمبلغ 500,000 دولار لمكتب الأمم المتحدة لدعم الاستجابة السريعة للاحتياجات الانسانية في العراق، بما في ذلك مكافحة كوفيد-19".



وأضافت "نحن فخورون بان نكون اكبر مانحة لخطة الامم المتحدة للاستجابة الانسانية لعام 2020 في العراق".

