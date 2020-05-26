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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 26 أيار 2020 02:50 م

ماذا قال مكتب الكاظمي عن تقرير الأمم المتحدة حول حالات الاختطاف والتعذيب بالتظاهرات؟

عنف ضد المتظاهرين

أصدر مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن التقرير الخاص حول حالات الاختطاف والتعذيب خلال التظاهرات.

وقال في بيان، "الحكومة العراقية اطلعت على التقرير الخاص من مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في العراق، المعنون، "حالات الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري في سياق التظاهرات في العراق: التحديث الثالث"، الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول 2019 ولغاية 21 آذار 2020".

وأضاف أن "الحكومة العراقية تؤكد حرصها والتزامها بحقوق الانسان وكرامته واحترام المواثيق الدولية التي وقّع عليها العراق بهذا الخصوص"، لافتا الى ان "الحكومة تجدد الالتزام بالتحقيق النزيه والمستقل في كل الأحداث المشار اليها في التقرير، على وفق المنهاج الوزاري".

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