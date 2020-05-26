الدوري المغربي يعود بإجراءات احترازية بعد انخفاض أعداد مصابي كورونا

قالت وسائل إعلام مغربية، إن الدوري المغربي قد يعود في أقرب وقت بتدابير وإجراءات احترازية واستثنائية خلال الفترة المقبلة، في ظل تقارير تتحدث عن انخفاض تعداد المصابين بفيروس كورونا.



وقالت صحيفة “المنتخب” المغربية، إن مسابقة الدوري المغربي في طريقها للإستئناف مجددا فى وقت قريب، وذلك بعد انخفاض عدد الاصابات بفيروس كورونا داخل المغرب وكذلك عدد الوفيات.



وأضافت أن هناك مؤشرات كبيرة لعودة البطولة للدوران بعد تعليقها بسبب جائحة “كورونا” المستجد، وكذلك بعد أن أظهرت الحالة الوبائية بالمملكة المغربية إنخفاظا في عدد المصابين.



التقارير الصحفية أكدت أن ما يؤكد ذلك هو أن اللجنة الطبية التابعة للإتحاد المغربي لكرة القدم، ستسلم تقريرها لأطباء البطولة الذي يتضمن بعض التدابير الصارمة التي سيتعاملون بها مع اللاعبين والإجراءات المرافقة لاتباع الارشادات لمكافحة الفيروس.



ووضعت اللجنة المكلفة من اتحاد كرة القدم خطة استئناف الدورى المغربي في الموسم الحالي 2019-2020، الذي توقف منذ مارس الماضي، قد وضعت مقترحًا لإنهاء كافة المباريات المتبقية خلال 75 يومًا.



يأتي ذلك فيما لا يزال يتبقى 15 مباراة مؤجلة بالمسابقة بعد الوصول للجولة 20 بسبب مشاركة الأندية فى المسابقتين العربية والقارية، لذلك اقترحت اللجنة فى تقريرها تحديد الـ15 يوما الأولى لإجراء المباريات المؤجلة، على أن تجرى بقية الجولات العشر المتبقية فى 60 يوما، بمعدل جولة كل ستة أيام.



ويغرد فريق الوداد البيضاوى منفردا بصدارة جدول ترتيب الدورى المغربى برصيد 36 نقطة، متفوقا بفارق نقطة عن الفتح صاحب الوصافة، برصيد 35 نقطة، فيما يأتى مولودية وجدة ثالثا برصيد 34 نقطة.