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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 26 أيار 2020 02:17 م

الحكومة العراقية تؤكد حرصها والتزامها بحقوق الانسان واحترام المواثيق الدولية

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الحكومة العراقية تؤكد حرصها والتزامها بحقوق الانسان واحترام المواثيق الدولية



اكدت الحكومة العراقية حرصها والتزامها بحقوق الانسان وكرامته  واحترام المواثيق الدولية.



وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء ان الحكومة العراقية اطلعت  على التقرير الخاص من مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في العراق، المعنون، "حالات الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري في سياق التظاهرات في العراق: التحديث الثالث"، الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول 2019 ولغاية 21 آذار 2020  مؤكدة حرصها والتزامها بحقوق الانسان وكرامته واحترام المواثيق الدولية التي وقّع عليها العراق بهذا الخصوص.


واضاف البيان انه وفي هذا الإطار ، فإن الحكومة تجدد الالتزام بالتحقيق النزيه والمستقل في كل الأحداث المشار اليها في التقرير ، على وفق المنهاج الوزاري.
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