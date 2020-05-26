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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 26 أيار 2020 02:15 م

اعتقال النشطاء ومنع بناء المساجد.. هكذا يقمع الملالي السنة في إيران

سجون ايران
 يواجه المسلمون السنة في إيران ضغوطات كبيرة في إيران تمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية، وهو ما ظهر جلياً في إقدام النظام على اعتقال ما يقرب من 10 معلمين في إيران لإلقائهم دروس دينية في أحد المساجد.
وتتزامن تلك الخطوة مع نهج النظام الإيرانية الذي صعد من الاعتقالات الكبيرة اتجاه السنة في عدداً من المحافظات التي يتواجد بها أقليات منهم.
ووفقاً لمحطة “إيران انترناشونال” الإيرانية المعارضة، فقد أكدت تصاعد استدعاء عدداً من معلمي وطلاب المدارس الدينية السنية، إلى جانب استجوابهم واعتقالهم في إيران ومنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية في عام 2020.
وتزايدت الاعتقالات مع نهاية شهر رمضان الكريم، وكان أبرز المسؤولين اللذين حرضوا على مساجد السنة في طهران، محمد باقر طبطبائي، مستشار المديرية العامة للثقافة والإرشاد في محافظة خراسات رضوي، والذي نشر تغريدة مناهضة لأحد مساجد السنة الموجودة في زهدان، زاعماً أنه «بيت فساد»، داعياً إلى هدمها، وفور نشر التغريدة قوبلت بانتقادات واسعة من قبل بعض المنظمات الحقوقية، مما جعله يقوم بحذفها.
وتفرض طهران ضغوطاً كبيرة على أهل السنة، إذ تحرمهم من بناء مسجد لهم في العاصمة طهران حتى الآن، إلى جانب تدمير بعض مساجدهم في المحافظات.
وانتقدت شبكة كردستان لحقوق الإنسان، أمس، الأحد، اعتقال 10 من المواطنين السنة في سنندج خلال شهر رمضان، بينما كانوا يتلقون دروسا دينية في مسجد إبراهيم خليل الله.
كما اتهمت المنظمة النظام الإيراني بزيادة رفع الدعاوي ضد النشطاء السياسيين التابعين للسنة ضمن موجة التنكيل بهم.
وكان من بين النشطاء السنة اللذين تم استداعائهم في شهر أبريل الماضي، مكتوم أسكاني، وهو من سكان زاهدان، وأحد طلاب مؤسسة «أنوار الحرمين»، ليتم اعتقاله واستجوابه من قبل الحرس الثوري في إيران.
كما تضمنت موجة الاعتقالات استدعاء الناشط السني مولوي دشتي، إلى مكتب استخبارات الحرس الثوري في زاهدان.
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