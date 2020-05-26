لماذا علقت الصحة العالمية التجارب السريرية لـ هيدروكسي؟ .. التفاصيل الكاملة

لا يزال العالم يعيش حالة من التخبط الشديد، بشأن فاعلية عدد من الأدوية واللقاحات، القادرة على تحجيم وباء فيروس كورونا المستجد، يأتي ذلك تزامنًا مع اتجاهات مضاربة بشأن تخفيف الإجراءات الاحترازية القاسية ضد كورونا، وارتفاع عدد الإصابات والقتلى وانهيار الاقتصاد العالمي.



قرار الصحة العالمية بشأن هيدروكسي

في السياق ذاته، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الإثنين 25 مايو 2020، تعليق التجارب السريرية، لعقار هيدروكسي كلوروكين، بشأن حربها ضد كورونا، وذلك بعد نشر دراسة علمية تشير إلى الأضراره الوخيمة بشأن تناوله.



أسباب قرار الصحة العالمية

وكانت مجلة “ذي لانسيت” الطبية، نشرت الجمعة 24 مايو 2020، دراسة علمية تؤكد خلالها أن اللجوء إلى لقاء الكلوروكين أومشتقاته، مثل هيدروكسي كلوروكين، للتصدي لفيروس كورونا المستجد، ليس فاعلًا وقد يكون ضارًا جدًا بالجسم، الأمر الذي دفع منظمة الصحة العالمي لوقف التجارب السريرية للعقار في الوقت الذي تجري عدد من الدول بالشراكة هذه التجارب.



وفي السياق ذاته، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الإثنين 18 مايو 2020، أنه تناول عقار هيدروكسي كلوروكين، والذي خُصص لعلاج الملاريا، منذ أكثر من أسبوع ولم يصب بكورونا.

وأضاف قائلًا: (أتناول عقار هيدروكسي كلوروكين خلال الأسبوع ونصف الماضي، بمعدل قرص يوميًا.. وأن الفحوصات التي أخضع إليها دوريًا أثبتت عدم إصابتي بفيروس كورونا المستجد.. أعتقد أنه جيد.. لقد سمعت أموراً جيدة جداً عنه).



إصابات كورونا حول العالم اليوم

تصريحات ترامب، وقرار الصحة بشأن تعليق التجارب السريرية، لعقار هيدروكسي كلوروكين، يأتي في ظل ارتفاع الإصابات والقتلى بسبب كورونا على مستوى العالم والذي بلغ نحو 5,568,174 مصاب، وبلغ عدد المتعافون نحو 2,353,261، فيما بلغت الوفيات نحو 346,893 حتى الإثنين 12 مايو 2020.



