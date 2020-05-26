بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 26 أيار 2020
آخر الأخبار
الأعرجي يدعو الكاظمي لمصارحة الشارع: الكتل التي خولتك تعرقل إكمال الحكومة الحكومة العراقية تؤكد حرصها والتزامها بحقوق الانسان واحترام المواثيق الدولية قرارات عبد المهدي الاقتصادية قبل استقالته.. قنبلة موقوتة تهدد الكاظمي بالرحيل المبكر سلام الشمري يطالب بتطبيق الاجراءات القانونية الرادعة بعد الارتفاع الكبير باصابات كورونا أذرع إيران في العراق.. يسعون لعرقلة الحوار الاستراتيجي المرتقب بين بغداد وواشنطن صحة ديالى تسجل حالة وفاة جديدة ناجمة عن فايروس كورونا الشابندر: عجز الجميع عن كشف الفاسدين يؤكد فساد النظام كورونا والخزانة الخاوية وتكملة الكابينة الوزارية.. الكاظمي يواجه التحديات وحيداً الانقسام في العراق.. فكري وعقائدي ومجتمعي وأمني وسياسي نائب: وزارة الكهرباء تتخبط في قراراتها وموضفو العقود ضحية سوء الادارة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 26 أيار 2020 02:10 م

لماذا علقت الصحة العالمية التجارب السريرية لـ هيدروكسي؟ .. التفاصيل الكاملة

كورونا

لا يزال العالم يعيش حالة من التخبط الشديد، بشأن فاعلية عدد من الأدوية واللقاحات، القادرة على تحجيم وباء فيروس كورونا المستجد، يأتي ذلك تزامنًا مع اتجاهات مضاربة بشأن تخفيف الإجراءات الاحترازية القاسية ضد كورونا، وارتفاع عدد الإصابات والقتلى وانهيار الاقتصاد العالمي.


قرار الصحة العالمية بشأن هيدروكسي
في السياق ذاته، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الإثنين 25 مايو 2020، تعليق التجارب السريرية، لعقار هيدروكسي كلوروكين، بشأن حربها ضد كورونا، وذلك بعد نشر دراسة علمية تشير إلى الأضراره الوخيمة بشأن تناوله.


أسباب قرار الصحة العالمية 
وكانت مجلة “ذي لانسيت” الطبية، نشرت الجمعة 24 مايو 2020، دراسة علمية تؤكد خلالها أن اللجوء إلى لقاء الكلوروكين أومشتقاته، مثل هيدروكسي كلوروكين، للتصدي لفيروس كورونا المستجد، ليس فاعلًا وقد يكون ضارًا جدًا بالجسم، الأمر الذي دفع منظمة الصحة العالمي لوقف التجارب السريرية للعقار في الوقت الذي تجري عدد من الدول بالشراكة هذه التجارب.

وفي السياق ذاته، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الإثنين 18 مايو 2020، أنه تناول  عقار هيدروكسي كلوروكين، والذي خُصص لعلاج الملاريا، منذ أكثر من أسبوع ولم يصب بكورونا.
وأضاف قائلًا: (أتناول عقار هيدروكسي كلوروكين خلال الأسبوع ونصف الماضي، بمعدل قرص يوميًا.. وأن الفحوصات التي أخضع إليها دوريًا  أثبتت عدم إصابتي بفيروس كورونا المستجد.. أعتقد أنه جيد.. لقد سمعت أموراً جيدة جداً عنه).


إصابات كورونا حول العالم اليوم
تصريحات ترامب، وقرار الصحة بشأن تعليق التجارب السريرية، لعقار هيدروكسي كلوروكين، يأتي في ظل ارتفاع الإصابات والقتلى بسبب كورونا على مستوى العالم والذي بلغ نحو 5,568,174 مصاب، وبلغ عدد المتعافون نحو 2,353,261، فيما بلغت الوفيات نحو 346,893 حتى الإثنين 12 مايو 2020.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
العتالون

العتالون في إيران.. ضحايا بالعشرات يغتالهم رصاص الحرس الثوري الإرهابي 26 أيار 2020 02:24 م

سجون ايران

اعتقال النشطاء ومنع بناء المساجد.. هكذا يقمع الملالي السنة في إيران 26 أيار 2020 02:15 م

1

قرارات عبد المهدي الاقتصادية قبل استقالته.. قنبلة موقوتة تهدد الكاظمي بالرحيل المبكر 26 أيار 2020 02:02 م

تميم بن حمد - تنظيم الحمدين

مؤسسات دولية تفضح تسلط تميم بن حمد على معارضيه 26 أيار 2020 02:02 م

ا-مير-محمد-عبد-الرحمن-المولى

الأرض على موعد آخر لغضب الطبيعة.. حشرات سامة تهاجم العالم 26 أيار 2020 01:53 م

خامنئي

تتساقط جثث مواطنيه يالشوارع بسبب كورونا.. الملالي يزيد من نفقاته الإعلامية لتضليل الرأي العام العالمي 26 أيار 2020 01:40 م

1

أذرع إيران في العراق.. يسعون لعرقلة الحوار الاستراتيجي المرتقب بين بغداد وواشنطن 26 أيار 2020 01:21 م

الكاظمي

كورونا والخزانة الخاوية وتكملة الكابينة الوزارية.. الكاظمي يواجه التحديات وحيداً 26 أيار 2020 12:06 م

التعليقات