قرارات عبد المهدي الاقتصادية قبل استقالته.. قنبلة موقوتة تهدد الكاظمي بالرحيل المبكر

أكد مراقبون، أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي أوقع نفسه في أخطاء جسيمة، منها الوعود التي أطلقت للشعب والمتظاهرين واغلبها مشاريع اقتصادية من دون توفير الأموال اللازمة.

والقرار السابق يحذر فيه المراقبون، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من تكراره، بعدما أصبحت حلول المستشارين منذ ٢٠٠٣، فضلا عن رواتبهم وامتيازاتهم، مشكلة وليست حلا في رئاسة الوزراء ومفاصل الدولة المهمة.

وأشار المراقبون إلى أن عبدالمهدي لم يكن يستمع الى نصائح وزراءه الاقتصاديين، لأنه كان يعتبر نفسه عقلية اقتصادية في غنى عن النصيحة والمشورة.

وأوضحوا أن عبد المهدي اعتقد أن الوعود كافية لحسم التظاهرات لصالح التهدئة، فكانت قراراته في أغلبها اقتصادية تكلف الدولة أموالا طائلة، من دون إدراك للأزمة المالية.

وأشاروا إلى أن الملف امام الكاظمي، الذي ستنتأى الأحزاب عنه حتى لاتُتّهم بالفشل، هو احتمال تجدد التظاهرات لأسباب اقتصادية وأخرى مرتبطة بالمؤامرات الداخلية بين الأحزاب، فيما يُرصد التحريض للموظفين والمتقاعدين بالبدء بالتظاهرات، بسبب الأنباء عن استقطاعات الرواتب.

وكان عبد المهدي قد أطلق الأوامر لتوظيف عشرات الآلاف المواطنين، وكأنه كان يدرك استقالته العاجلة، فبدأ يضخ في المشاريع التي تجعل اي رئيس وزراء جديد عاجزاً عن الإيفاء بالوعود سلفه، بسبب تكلفتها المالية المرتفعة.

وأكدوا أن منح عبد المهدي الرواتب لكل عائلة لا تمتلك دخلاً ثابتاً، ووعد بالبدائل السكنية لأصحاب العشوائيات، ومنح محافظات البصرة وذي قار والقادسية 30 ألف فرصة توظيف.

كما تعهد بالتوظيف لحاملي الشهادات العليا، وصرف إعانات مالية للعاطلين فضلا عن القروض السكنية، وفي النتيجة لم يتحقق شيء منها، ليكون التبرير، الرحيل المبكر عن مركز القرار، فيما القرار الصحيح هو الذي يُبنى على أسس استراتيجية، وقابل للتطبيق في كل الحقب المتعاقبة.

ويرى المراقبون، صعوبة إيفاء الكاظمي بقرارات اتخذها سلفه قبل استقالته، لاسيما المالية منها، ما يمثل قنبلة موقوتة، يمكن إضرامها في أي وقت من قبل الأطراف غير المستفيدة من بقاء الكاظمي في مركز القرار.