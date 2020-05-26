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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 26 أيار 2020 02:02 م

سلام الشمري يطالب بتطبيق الاجراءات القانونية الرادعة بعد الارتفاع الكبير باصابات كورونا

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سلام الشمري يطالب بتطبيق الاجراءات القانونية الرادعة بعد الارتفاع الكبير باصابات كورونا



طالب عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري بتطبيق الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين لحظر التجوال الوقائي بعد الارتفاع الكبير باصابات كورونا.

وقال في بيان صحفي ان : عدم الالتزام بتوصيات خلايا الازمة النيابية والحكومية الخاصة بحظر التجوال الوقائي من قبل المواطنين وخاصة في المناطق ذات الاكتظاظ السكاني رفع من حالات الاصابة بالفيروس  وينذر  بتفشي واسع له.

واضاف الشمري ان : النظام الصحي في العراق على المحك ويمر بفترة حرجة تتطلب من الجميع التعاون والالتزام بالتوصيات الخاصة بمكافحة الوباء والا نفقد السيطرة ويدفع الجميع ثمن عدم الالتزام.

ودعا الحكومة الى زيادة دعمها للمواطنين ووفق الامور المتاحة وخاصة مواد البطاقة التموينية وان تمكنت منح مبالغ جديدة ليتمكن الجميع من تجاوز المحنة.
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