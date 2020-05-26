مؤسسات دولية تفضح تسلط تميم بن حمد على معارضيه

بات النظام القطري أكثر إمعانا في التضييق على المعارضين لسياسات الأمير القطري، الذي أصدر قانون أثار الجدل أكد مراقبون أنه يستهدف معارضي النظام ونظام تميم بن حمد، لقمع حريات القطريين داخل البلاد.

ويقضي القانون القطري الجديد بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، لمن ينشر أو يعيد نشر أخبار تثير الرأي العام في قطر أو تمس بالنظام العام للإمارة، حيث أكد خبراء قانونيين أن هناك تعبيرات ومصطلحات فضفاضة تتيح تضييق الخناق على القطريين وترهيبهم من انتقاد الحكومة.

وفي سياق متصل فضحت عدد من المؤسسات الدولية النظام القطري، حيث ذكرت مجلة الإيكونومست البريطانية، في تقرير لها، إن النظام القطري ليس كما يبدو عليه، بل هو أقل تسامحًا، ما جعل النظام القطري في حقيقته يحاول إخراس المعارضين، وتهديد كل من يتجرأون على النظام القطري أو يوجه أسهم الانتقاد لتميم أو أسرته الحاكمة التي تمعن في البطش ضد الشعب القطري والوافدين.

وذكرت الإيكونومست أنه لعقود كبيرة ولسنوات عديدة روجت قطر لفكرة أنها دولة منفتحة، حيث هي ملاذ لكل العرب الذين يشعرون بالاضطهاد، لكن أميرها تميم بن حمد لا يبدي أي تسامح مع الانتقادات الموجهة إليه، خاصة بعد أن أصدر أمير قطر قرارا يقضي بالسجن خمس سنوات أو غرامة تعادل قيمتها 27 ألف دولار لمن يبث أو ينشر أو يعيد نشر شائعات متحيزة أو أخبار خاطئة، أو بيانات أو أخبار تهدف للإضرار بالأمن القومي، أو تثير الرأي العام أو تخالف النظام الاجتماعي.

إلى ذلك أكدت منظمة العفو الدولية، أن نظام قطر يفرض قيودًا على حرية الرأي والتعبير، ما جعل المنظمة توجه انتقادات عنيفة للقانون الذي اصدره تميم بن حمد، حيث أكدت المنظمة في بيان لها أن النظام القطري يمعن في انتهاك حقوق المواطنين القطريين، خاصة في ظل التشديد على المواطنين القطريين والوافدين، فيما يسلط النظام القطري سلطاته الأمنية ضد كل من يثبت معارضته للنظام القطري.

وقال مراقبون إن قطر دولة لا تحترم حقوق الاشخاص ومعتقداتهم السياسية وانتماءاتهم، لافتًا إلى أن الإمارة القطرية لا تعرف شيئًا عن حقوق المواطنين في التجمع السلمي أو تكوين الأحزاب أو حرية التعبير عن الرأي.

وأضافوا أنه حتى مجلس النواب القطري مجرد مجلس نواب معين لم ينتخب، لأن النظام القطري لا يعرف الديمقراطية، خاصة مع تأخر الانتخابات التشريعية القطرية التي كانت من المفترض أن تتم في عام 2013، إلا أن تذيل قطر لقوائم الدول في الحقوق والحريات تسبب في تأجيل تلك الانتخابات حتى الان، منوهًا إلى أن أبسط دليل على هجوم النظام التركي ضد المعارضين مع فعله تميم مع قبيلة الغفران حين تم تجريد أعضاءها من الجنسية.