الأرض على موعد آخر لغضب الطبيعة.. حشرات سامة تهاجم العالم

بعيدًا عن وباء كورونا الذي خلف وراءه ملايين الإصابات وعشرات آلاف من التقلى، وسط إجراءات احترازية للحد من الوباء القاتل؛ هناك أزمات أخرى تواصل ضرب العالم مع كورونا.



“دبابير قاتلة”

منذ بضعة أسابيع، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، ظهور “دبابير قاتلة” تهدد بلدان العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة، والتي بدورها بات العالم على موعد مع كارثة محتملة جديدة في عام الكوارث، تتمثل هذه المرة، في خروج وشيك لملايين الحشرات السامة من باطن الأرض.



حشرة “الزيز”

وحسب ما أوردت وكالات الأنباء العالمية، فإن ملايين الحشرات من “الزيز”، تستعد للخروج من تحت الأرض خلال أشهر قليلة، وقبل نهاية العام الحالي، وحشرة “الزيز” ذات جسم ثقيل، وتمتلك نحو 4 أجنحة رفيعة صاحبة اللون الداكن، ويصل طولها نحو 5 سنتيمترات، ولها عينان صغيرتان.



وحسب جامعة “فيرجينيا تيك”، فإن عدد “الزيز” قد يصل إلى أكثر من 2 مليون حشرة، في الفوج الواحد، والتي يمكن أن تظهر في مساحة فدان واحد، لافتة إلى أنه من الممكن أن تظهر على الأرجح في فرجينيا، وكارولينا.



لم تكن حشرة “الزيز” وحدها التي أعلنت ضربها للعالم، فقد سبقها “الدبور السام” الذي ظهر في آسيا والهند ولبنان، بالإضافة إلى ظهور الجراد في إيران، حيث أعلنت حشرة “سيكاد” ظهورها مرة أخرى، والتي تظهر من 13 إلى 17 عامًا فقط، حسبما أرجع علماء الحشرات والأوبئة.