أكد مراقبون، أن أذرع إيران في العراق يسعون لعرقلة الحوار الاستراتيجي المرتقب بين بغداد وواشنطن، وذلك عبر حملة من الضغوط السياسية والإعلامية على حكومة مصطفى الكاظمي وذلك بعد مساعي تطوير العلاقات مع السعودية.

وأشار مراقبون، إلى أن إيران لم تجد ما ترد به على خطوات انفتاح العراق على السعودية في عهد رئيس الوزراء الجديد، أفضل من تحريك أدواتها للتحرش بالوجود الأميركي في البلاد، لعلمها بحساسية موقف الكاظمي.

وحاجته الأكيدة إلى الحفاظ على العلاقات بين بغداد وواشنطن في مرحلة الأزمة المالية الحادّة التي وصلت حدّ طرح إمكانية العجز عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين آخر شهر يونيو القادم، وفقا لـ "العرب" اللندنية.

فقد شن زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي هجوما إعلاميا على الولايات المتحدة قائلا إنّ "العراقيين مستعدون لتقديم أرواحهم من أجل السيادة".

وذكرت مصادر سياسية مطلعة، أن المفاوضات المنتظرة ستجري في بغداد الشهر القادم، موضحة أنّ الولايات المتحدة أعدت فريقا للتواصل مع الرئاسات الثلاث، الحكومة والجمهورية والبرلمان، فضلا عن ممثلي المكونات.



وتستهدف هذه المفاوضات تنظيم شكل العلاقة بين واشنطن وبغداد، بعد قرار القوى الشيعية في مجلس النواب الطلب من الحكومة إخراج القوات الأميركية من العراق.

وأرسلت حكومة الكاظمي إشارات واضحة على نيتها تطوير العلاقة مع السعودية عندما بعث رئيس الوزراء وزير المالية إلى الرياض، لبحث آفاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وحركت هذه الخطوة أجواء من الارتياح في البرلمان عبرت عنها كتلة "سائرون" التي يرعاها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

وقال النائب عن الكتلة في البرلمان أمجد العقابي، إن على إيران ألا تتحسس من عمل العراق على تطوير علاقاته بالسعودية، لاسيما في هذا التوقيت الذي يشهد أزمة مالية كبيرة بسبب انهيار أسعار النفط.



