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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 26 أيار 2020 12:40 م

صحة ديالى تسجل حالة وفاة جديدة ناجمة عن فايروس كورونا

دائرة-صحة-ديالى

أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير إعلام صحة المحافظة في بيان صحفي، إنه "تم تسجيل وفاة لإحدى الحالات المشخصة بالإصابة بوباء كورونا من ضمن الحالات التي أعلن عنها مسبقاً".

وأضاف ، أن "المتوفى يبلغ من العمر 47 عاما و كان يعاني من التهاب الكبد الفايروسي مما أدى إلى الفشل الكلوي و فشل الجهاز التنفسي الناتج عن الإصابة بفايروس كورونا".

وتابع، أن  "الكوادر الطبية في العناية المركزة التابعة للحجر الصحي قامت بوضع المصاب على جهاز التنفس الاصطناعي لكن مع بالغ الأسف فقدنا المريض".

وأشار إلى أن "الكوادر الطبية والصحية تبذل كل ما بوسعها من أجل سلامة المصابين بالوباء"، داعياً "أبناء المحافظة الكرام إلى الالتزام بتنفيذ قرارات خلية الازمة".

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