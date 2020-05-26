نائب: وزارة الكهرباء تتخبط في قراراتها وموضفو العقود ضحية سوء الادارة

انتقد النائب عن تحالف سائرون، جواد حمدان، اداء وزارة الكهرباء، واصفاً إياها بأنها "تتخبط" في قراراتها بسبب "سوء الإدارة".



وقال حمدان في بيان "نستغرب من القرارات التي تدور في فلكها وزارة الكهرباء والتي تحاول من خلالها قطع رزق عوائل كثيرة هم من ابناء هذا البلد وليسوا عمالة خارجية واغلبهم من خريجي الشهادات الجامعية الاولية".



وتابع حمدان "فوجئنا بإصدار امر وزاري عاجل مع أول ايام عيد الفطر المبارك يطالب فيه الوزير الشركات التابعة للوزارة كافة بتجديد عقود العاملين بصفة عقد الذين تعاقدوا مع الوزارة قبل عام 2019 وكأنها تعلن براءتها ممن تم التعاقد معهم بعد هذا التاريخ".



وبين أن "هذا يعني انهم لا يريدون تحمل المسؤولية ويحاولون رمي الكرة في ملعب الوزير السابق، حيث ان جميع العقود هي عن طريق مدير عام الدائرة الادارية للوزارة وهو من يتحمل كافة التبعات القانونية والادارية لمثل هذا الاجراء".



وطالب حمدان "وزير الكهرباء الحالي بإيقاف هذا الأمر وان يكون أكثر حكمة إدارية واذا كانت هناك نية لتجديد العقود فيجب أن تشمل جميع المتعاقدين فلا فرق بين 2018 و2019".



ودعا الى "فتح تحقيق بكافة الأوامر الادارية الأخيرة التي صدرت في نهاية عام 2019 والتي تبين مدى التلاعب الحاصل في الاوامر الادارية وان هناك اياد خفية تحاول التلاعب بمقدرات الوزارة ويجب على الوزير كشفها وعدم تمرير مثل هذه الاوامر".

ف.ا