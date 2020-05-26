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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 26 أيار 2020 11:03 ص

التعليم تحدد الرابع عشر من حزيران موعدا لأداء امتحانات الدراسات العليا إلكترونيا

وزارة التعليم العالي


حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الرابع عشر من حزيران المقبل موعدا لأداء امتحانات الدراسات العليا إلكترونيا.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان تلقت/ نينا/ نسخة منه:" إنسجاما وإجراءات السلامة الوقائية والتزاما باستكمال السنة التحضيرية الحالية 2019/2020 تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقيتات الامتحانات النهائية للدراسات العليا وآليات أدائها إلكترونيا" .

واضاف:" ان الوزارة حددت 14/6/2020 موعدا لأداء امتحان الدور الأول للفصل الثاني الذي تنتهي أقصى مدة له في 2/7/2020 وسيكون امتحان الدور الثاني للفصلين الأول والثاني في 2/9/2020 ضمن سقف زمني لا يتجاوز 17/9/2020 ليجرى بعد ذلك الامتحان التكميلي بتاريخ 11/10/2020 "

وحثت الوزارة التدريسيين على مراجعة المعطيات العلمية التخصصية للمنهاج من الأول من حزيران ولغاية الحادي عشر منه واعتماد درجة السعي بما لا يقل عن نصف الدرجة المحددة للفصل ويحق للطالب أداء امتحان الفصل الثاني من مئة درجة وبإمكان الطلبة الذين لم تسعفهم الدرجات الممنوحة لمعالجة الحالات الحرجة في الكورس الأول الإفادة منها بالكورس الثاني.

 وقال ان آليات الامتحان الإلكتروني: ستؤدى عبر المنصة الإلكترونية (أدمودو) وفي الوقت نفسه تخول الكليات باختيار أي نظام امتحاني إلكتروني تراه مناسبا".

ف.ا
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