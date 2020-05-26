استئناف الدوري الإنجليزي بلقاء بين مانشستر يونايتد وتوتنهام

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيتم تحديد موعد استئنافه هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يبدأ بقمة قوية بين مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا.



وعاد اللاعبون إلى مقر التدريبات قبل السماح لهم بالتدريب الجماعي القائم على الالتحام بكافة أنواع الاتصال، لكن، سيتناقش النجوم والمدربون حول أي مخاوف متبقية بشأن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع استئناف الموسم عندما يجرون مكالمات فيديو منفصلة مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء.



وستصوت الأندية يوم الأربعاء على ما إذا كانت ستنتقل إلى المرحلة التالية من التدريب، التي يمكن أن تبدأ قبل نهاية هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تدعم معظم الأندية المقترحات المقدمة في المرحلة الثانية.



وقالت شبكة "سكاي سبورتس" التلفزيونية، إن مطلع الأسبوع المقبل قد يشهد مسودة مقترحات للأجزاء النهائية من الخطة لاستعادة النشاط، وقد تتضمن قائمة لاعبين مؤقتة، بما في ذلك موعد عودة الدوري الإنجليزي رسميا.



وتم تحديد يوم الجمعة 12 حزيران باعتباره تاريخ العودة المثالي، ولكن من المتوقع الآن أن يكون بعد أسبوع في 19 حزيران، بينما تريد بعض أندية الدوري الممتاز أسبوعا آخر للاستعداد.



وواتفورد بين الأندية التي تريد أسبوعا إضافيا، خاصة أن ستة بين لاعبي الفريق يرفضون العودة للتدريبات بسبب مخاوف إصابتهم بفيروس كورونا.



وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أنه مهما كان التاريخ الذي تقرر لاستئناف البريميرليغ، يبدو أن فريق جوزيه مورينيو سيستضيف رجال أولي غونار سولشاير في المباراة الأولى التي كانت مقررة في الأصل يوم 15 مارس/آذار الماضي قبل توقف المسابقة بسبب جائحة كورونا.



ومن المقرر أن تقسم الجولات الثماني الأخيرة بالتساوي بين يومي السبت والأحد، مع تغيير أوقات الانطلاق حتى يمكن مشاهدة كل مباراة مباشرة على شاشة التلفزيون نظرا لعدم حضور الجماهير لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة.

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