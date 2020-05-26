الصحة: رفع الحظر وعودة الدوام والمدارس قرار عائد للجنة العليا



أكد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، ان رفع الحظر الصحي وعودة الدوام في المدارس والجامعات يحتاج الى قرار تكاملي .



وقال البدر ان" رفع الحظر وعودة الدوام في المدارس والجامعات وغيرها تتم عبر مخاطبات رسمية من خلال الوزارات ومن بينها وزارة الصحة المعنية في الجانب التخصصي الفني المهني".



وأضاف ان" وزارة الصحة تعطي رأيها الفني من الناحية الطبية ويرفع من خلال اللجنة العليا بعد دراسة القرارات السلبية والايجابية من جميع الوزارات ".



وأشار الى ان" القرارات التي تتخذ هي قرارات تكاملية ولا تصدر من جهة واحدة ".



وتابع البدر انه" لا يمكن القضاء على جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد الا بتكاتف الجميع ,لافتا الى انه" قبل انتهاء العيد ستصدر قرارات من خلال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء كما هو السياق المعهود .



ف.ا