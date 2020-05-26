الحلبوسي يؤكد حرص العراق على تعزيز العلاقات مع مصر



اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حرص العراق على تعزيز العلاقات مع مصر بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.



واشار في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيس إلى أهمية الدور المصري في القضايا العربية.



من جهته قدَّم الرئيس السيسي تهنئته إلى الشعب العراقي بمناسبة عيد الفطر، مؤكدا دعم بلاده المطلق للعراق من أجل عودته إلى دوره العربي والإقليمي، ,الحرص على حفظ سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، متطلعاً إلى لقاء قريب يجمعه برئيس مجلس النواب.



وتم خلال الاتصال تأكيد استمرار التعاون بين البلدين على المستويات النيابية والحكومية كافة، وتبادل الخبرات في مجالات الإعمار والطاقة.



ف.ا