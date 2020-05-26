الجيش الليبي يستعد لعملية عسكرية ضد ميليشيا السراج في مصراتة ويؤكد: سندمر أحلام الإرهابيين على أسوار طرابلس

أكد مصدر عسكري تابع للجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، في تصريحات له ، أن الجيش الوطني الليبي بكامل وحداته وقواته العسكرية يستعد لشن عملية عسكرية في مدينة مصراتة، شمال غرب ليبيا، خلال اليومين المقبلين، للقضاء على المليشيات المسلحة.

وبحسب المصدر ، تأخذ قيادات من جماعات الإخوان الارهابية من المدينة مقراً لها لاستقبال الدعم الخارجي عبر المطار والموانئ في المدينة.



يأتي ذلك فيما سيطر الجيش الوطني الليبي، مساء الاثنين، على مساحة واسعة من منطقة الهيرة جنوب العاصمة طرابلس بالقرب من غريان .

وشن الجيش الليبي هجوماً موسعاً على مواقع لميليشيات حكومة الوفاق جنوب طرابلس وأكد إسقاط طائرة مسيّرة تركية في المنطقة نفسها.



وأشار المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، إلى أنه لا يوجد أي تقدم لميليشيات الوفاق في ترهونة وأنها لا تستطيع الصمود أمام قوات الجيش الوطني.



وكان المسماري قد أعلن، مساء الأحد، أن "قوات الجيش الليبي ألقت القبض على محمد الرويضاني المكنى أبو بكر الرويضاني"، والذي وصفه بأحد أخطر عناصر داعش الذين انتقلوا من سوريا إلى ليبيا.

و أوضح أن "المرحلة القادمة ستكون تدمير كافة مواقع الإرهابيين وتدمير أحلامهم على أسوار طرابلس"، على حد قوله.