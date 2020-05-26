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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 26 أيار 2020 10:11 ص

الغاز العراقي يحرق في الهواء .. و40 مليون متر مكعب تستورد من ايران يوميا !

غاز البصرة

كشف وزير الكهرباء ماجد مهدي، عن احتياج العراق الى  70 مليون متر مكعب من الغاز يوميا لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، مبينة :" ان العراق يستورد 40 مليون متر مكعب من الغاز الايراني يوميا".

وقال مهدي في تصريح  اذاعي :" ان العراق يحتاج يوميا الى  70 مليون متر مكعب من الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء ،نصفها في البصرة والنصف الاخر في المنطقة الوسطى ".

واضاف :" نحن حاليا بحاجة للاستيراد الى ان تتمكن وزارة النفط من تعويض النقص الذي نستورده من الخارج ، وهناك مشروع حاليا لتطوير انتاج  الغاز"، مشيرا الى :" ان العراق يستورد  حاليا من ايران 40 مليون متر مكعب من الغاز يوميا ".

ف.ا

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