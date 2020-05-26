الغاز العراقي يحرق في الهواء .. و40 مليون متر مكعب تستورد من ايران يوميا !

كشف وزير الكهرباء ماجد مهدي، عن احتياج العراق الى 70 مليون متر مكعب من الغاز يوميا لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، مبينة :" ان العراق يستورد 40 مليون متر مكعب من الغاز الايراني يوميا".



وقال مهدي في تصريح اذاعي :" ان العراق يحتاج يوميا الى 70 مليون متر مكعب من الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء ،نصفها في البصرة والنصف الاخر في المنطقة الوسطى ".



واضاف :" نحن حاليا بحاجة للاستيراد الى ان تتمكن وزارة النفط من تعويض النقص الذي نستورده من الخارج ، وهناك مشروع حاليا لتطوير انتاج الغاز"، مشيرا الى :" ان العراق يستورد حاليا من ايران 40 مليون متر مكعب من الغاز يوميا ".

ف.ا