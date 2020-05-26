الاقتصاد النيابية : الحكومة تواجه مشكلة في تحديد سعر النفط في الموازنة



كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، عن وجود مشكلة لدى الحكومة بتحديد سعر بيع برميل النفط ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020.



وقالت عضو اللجنة ميثاق الحامدي في تصريح صحفي :" ان مجلس الوزراء شكل لجنة بالتعاون مع اللجنة المالية النيابية لدراسة فقرات الموازنة قبل ارسالها لمجلس النواب"، مبينة :" ان الحكومة تواجه في الوقت الحالي مشكلة في تحديد سعر بيع برميل النفط في ظل انخفاض الاسعار الى 30 دولارا ".



واضافت :" ان الحكومة تحاول ان تعزز الموازنة بابواب تمويل اخرى كالضرائب والمنافذ الحدودية ، فضلا عن استغلال ايرادات الاتصالات ".



وفي ما يخص موعد ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020 لمجلس النواب، اوضحت انه :" من المتوقع ارسال مشروع قانون الموازنة الى البرلمان بعد عيد الفطر المبارك ".



ف.ا