البلداوي : اقالة رئيس الجمهورية يجب ان تسبق اقالة رئيس البرلمان



اكد النائب عن تحالف "الفتح" محمد البلداوي، ان المطالبة باقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يجب ان تسبقها اقالة رئيس الجمهورية برهم صالح اولا، مشيرا الى :" ان التغيير الشامل يجب ان يكون برؤية سياسية كاملة".



وقال البلداوي في تصريح صحفي :" ان المطالبة الفردية بتغيير رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يجب ان تكون برؤية سياسية جامعة" ، معربا عن اعتقاده بان :" الرؤية متوفرة اذا ما تم الاتفاق عليها ".



واضاف انه “من المفروض ان نبدأ برئيس الجمهورية والمطالبة باقالته ، لكوننا نملك الادلة على خروقاته للدستور ووجود دعاوى ضده لدى المحاكم"، مبينا :" ان التغيير يجب ان يكون شاملا مع توفر رؤية سياسية جامعة دون رؤية فردية لكتلة ما ".



ف.ا