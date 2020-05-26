الكاظمي يكلف الفريق الركن قيس المحمداوي قائداً لعمليات بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام العميد يحيى رسول، عن تكليف الفريق الركن قيس المحمداوي قائداً لعمليات بغداد.

وقال رسول في تغريدة على "تويتر"، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، كلف الفريق الركن قيس المحمداوي قائداً لعمليات بغداد خلفاً للواء الركن عبد الحسين التميمي بعد تدهور حالته الصحية نتيجة تعرضه لوعكة صحية حادة".

وكان قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي قد كلف، في شهر كانون الأول من العام الماضي، قائدا لعمليات بغداد بدلاً من الفريق الركن قيس المحمداوي.

وكان الفريق الركن قيس المحمداوي، قد تسنم مهام قائد عمليات بغداد، قبل ذلك، بعد إعفاء الفريق الركن جليل الربيعي من منصبه..