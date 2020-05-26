السيسي يؤكد دعم مصر المطلق للعراق.. والحلبوسي يشير إلى أهمية الدور المصري في القضايا العربية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعم مصر المطلق للعراق، معلنا تطلعه للقاء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي، في بيان، إن الأخير "أجرى اتصالا مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين بالتقدم والرخاء".

وأكد الحلبوسي، "حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين"، مشيراً إلى "أهمية الدور المصري في القضايا العربية".

من جانبه، قدَّم السيسي تهنئته إلى "الشعب العراقي بمناسبة عيد الفطر"، مؤكدا دعم بلاده المطلق "للعراق من أجل عودته إلى دوره العربي والإقليمي، مع الحرص على حفظ سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية".

وتابع انه يتطلع، إلى "لقاء قريب يجمعه برئيس مجلس النواب العراقي".

وبحسب البيان، أنه "تم خلال الاتصال تأكيد استمرار التعاون بين البلدين على المستويات النيابية والحكومية كافة، وتبادل الخبرات في مجالات الإعمار والطاقة".







