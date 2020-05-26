مهدي: العراق قادر على تعويض الغاز المستورد من إيران خلال السنوات المقبلة

أكد وزير الكهرباء ماجد مهدي، إمكانية وزارة النفط على تعويض الغاز المستورد من إيران خلال السنوات القليلة المقبلة، كاشفا عن احتياج العراق الكلي من الغاز المستورد لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية ومدى القدرة على الاكتفاء الداخلي حاليا.

وقال مهدي في تصريح صحفي، إن " العراق يحتاج يوميا 70 مليون متر مكعب من الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء نصفها في البصرة والنصف الآخر في المنطقة الوسطى".

وبين "نحن حاليا بحاجة الاستيراد إلى أن تتمكن وزارة النفط من تعويض النقص الذي نستورده من الخارج وهناك مشروع حاليا لديهم لتطوير الغاز".

وأضاف "نستورد حاليا من إيران 40 مليون متر مكعب في اليوم حيث أن الغاز هو أرخص الوقود المستخدم في العالم بغض النظر عن الأرقام التي تذكر".

وأشار إلى أن "وزارة النفط قادرة في السنوات المقبلة على تعويض النقص الحاصل في الوقود".