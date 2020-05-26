مقاول وإرهابي وعملاء ومرتزقة.. حساب خامنئي ينشر صورة تخيلية لمن سيصلون في القدس؟!

مراقبون: خامنئي لم يجد غير إرهابيين عتاة يصدرهم للقدس ضمن عملية استرزاق فاحشة





استنكر مراقبون، الصورة التخيلية التي نشرها حساب المرشد الإيراني خامنئي، وضم فيها ارهابيين ومرتزقة وعملاء ثم قال في النهاية إن هؤلاء سيصلون في القدس!!

وقالوا إن تجارة خامنئي فضحت أمام الجميع ورغم ذلك يصر على مواصلة الطريق!، وكانت قد أثارت صورة نشرها الموقع الرسمي للمرشد الإيراني خامنئي، أظهرت جمعا من زعماء الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة العربية، وبينهم رئيسا حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين، والإرهابي نصر الله الجدل وردود فعل ساخرة من معلقين عرب. وبحسب الصورة التي نشرها موقع المرشد، فقد ظهر رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، بجانب زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصرالله، وهما يقفان في المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة، حيث ظهرا في الصف الأول من الصورة. كما ظهر الأمين العام لحركة الجهاد الفلسطينية المقربة من إيران زياد النخالة، في الصف الثاني يصلي بجوار أحد رموز الشيعة في نيجيريا إبراهيم زكزكي، والقائد الجديد لـ"فيلق القدس"، إسماعيل قآني، بجوار زعيم ميليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي!!

وكلهم إرهابيون عتاة ومتاجرون ومرتزقة بالقضية الفلسطينية.

وقالت الإعلامية الأردنية وصانعة الأفلام نسرين نعمان، وفق تصريحات "لإرم نيوز"، معلقة على الصورة، نشر مكتب خامنئي صورة تخيلية لصلاة العيد في القدس، تضم الصورة كل من حسن نصر الله وإسماعيل هنية و عبدالملك الحوثي وغيرهم، هم ذاتهم أدوات إيران لتدمير اليمن وسوريا والعراق ولبنان، وإن القدس فقط للمزايدات.

وقالت الصحيفة راوية حشمي، في تعليق لها على الصورة، ”تجار القضية في صورة، نشر مكتب مرشد إيران علي خامنئي صورة للدجالين زاعما انها لقادة تحرير القدس.

وربط المغردون في الترتيب الذي ظهر في هذه الصورة، مدى أهمية كل من زعماء الميليشيات التابعة لإيران بالنسبة للنظام الإيراني، حيث أظهرت اهتماما بنصرالله وقيادة حماس، وتجاهلا لزعماء الميليشيات الموالية لإيران في العراق.

وتؤكد هذه الصورة التقارب بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي من إيران، خاصة بعد فترة القطيعة الطويلة بين حماس وإيران، حيث شارك هنية قبل أيام، في بث مشترك تخللته كلمات تنظمه إيران، بمناسبة ”يوم القدس“ ويشارك فيه زعماء ميليشيات إيرانية في العراق واليمن ولبنان.

من جانبه، كتب رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية محمد السلمي معلقا على الصورة، بالقول: ما توقعتها بصراحة، الحوثي والزكزاكي متقدمان في الصفوف على الحوثي على الرغم أنه بجوار القدس، هل ثقة طهران في بشار مهزوزة؟!

وسخر خبراء، من تجارة خامنئي الزائفة وقالوا إن يوم القدس العالمي ما هو الا استرزاق بالقضية، وإذا بحثت ليس هناك أي دعم من ايران للقدس أو لفلسطين بشكل عام انها شعارات ارهابية حمقاء من نظام أخرق.

وشددوا ان تصدر نصر الله الصورة يؤكد على الدور الرئيسي الذي تعوله ايران عليه وهو إرهابي عتيد ويعتبر ابن الميليشيات الإيرانية البكر في المنطقة كلها.

أ.ي