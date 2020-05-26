تقرير| رواتب 80 ألف عنصر فضائي بالحشد الإرهابي تذهب شهريًا لإيران



500 مليون دولار تذهب سنويًا للحشد الإرهابي ثلثيها لإيران في عز أزمة العراق



لم تكن المفاجأة فيما كشفه النائب فائق الشيخ علي عن سرقة رواتب لنحو أكثر من 82 ألف عنصر فضائي بالحشد الشعبي الارهابي يتقاضون رواتب شهرية وهم غير موجودين، ولكن كما يرى خبراء.. هو أين تذهب هذه الأموال شهريا؟

واذا كانت رواتب الحشد الشعبي الإرهابي سنويا تتراوح ما بين 300-500 مليون دولار فهذا يعني أن ثلثي هذه الأموال ينهب شهريا ويذهب وفق مدققون إلى ايران!

وقال خبراء، إن سرقة أموال الدولة العراقية ومنحها لأشخاص فضائيين في الحشد الارهابي جريمة معروفة منذ لحظة تأسيس هذه العصابات الإجرامية، لكن الجديد والجريمة الأكبر هو منح هذه الأموال وتهريبها لإيران وإرهاب الملالي!

وفي وقت يعاني فيه العراق من واقع اقتصادي مترد بسبب آثار الحروب وفيروس كورونا المستجد، كشف النائب فائق الشيخ علي عبر تويتر، أن العدد الفعلي لقوات ميليشيا الحشد الشعبي في العراق يصل إلى 48 ألف مقاتل، بينما يتقاضى قادة الحشد رواتب 130 ألف مقاتل! وبعض الارقان تؤكد ان المثبتين في الملفات فعلا يتجاوز حاجز ال150 ألفا. واعتبر الشيخ علي، أن هناك فارقا يصل إلى 82 ألف مقاتل بين العدد الفعلي وما يصرف من رواتب، هو لعناصر فضائية لا وجود لها. وطالب "علي" بشن حملة تحقيق حول الرواتب المهدورة لما يقارب 82 ألف عنصر لا وجود لهم أساسا! وجاء كلام الشيخ علي في وقت قال فيه الدكتور علي علاوي، نائب رئيس الوزراء وزير المالية، إن تشجيع وتدفق الاستثمارات السعودية في العراق يؤدي دوراً كبيراً في عملية إعادة إعمار بلاده في مجالات الطاقة والكهرباء والبتروكيماويات والزراعة، مشيراً إلى أن النفط مصدر لا بديل عنه للعراقيين، حيث إن النفط يشكل 92 % من صادرات البلاد.

كما دعا علاوي إلى أهمية استفادة السعودية من النصيب الأكبر في مشروعات قطاع الكهرباء الواعد، مطالبا بضرورة التحرك نحو ربط كهربائي ثلاثي بين السعودية والكويت والعراق، لما يمكن أن يسهم فيه ذلك في عملية التنمية، مفصحاً عن أن ميزانية بلاده تواجه صعوبات حالية مع تراجع أسعار النفط، ما يجعل الحكومة قلقة إزاء بند رواتب العاملين والمتقاعدين.

وفي زمن حيدر العبادي، كانت قد تفجرت معركة ضخمة وراح ضحيتها الزبيدي المدير المالي السابق للحشد الشعبي من قبل عندما رفض اعتماد ميزانية الحشد وصرف أموال لفضائيين في الهيئة، ووفق تقديرات فإن رواتب أعضاء الحشد الارهابي لا تقل عن 500 مليون دولار سنويا تسرق اغلبها وترسل لإيران وهذه فاجعة في عزة أزمة العراق المالية.

أ.ي