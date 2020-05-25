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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 25 أيار 2020 09:47 م

ميليشيا النجباء تفضح عمالتها لإيران وتحتفي بمقتل جنود الجيش العراقي

النجباء
مراقبون: احتفاء النجباء بهزيمة الجيش العراقي في "المحمرة" يدفع لاعتقال قياداتها العميلة وقطع رواتبها في الحشد الشعبي الإرهابي


جاء احتفاء ميليشيا النجباء الإرهابية، بهزيمة الجيش العراقي أمام القوات الإيرانية في معركة "المحمرة" خلال الحرب مع إيران لينزع ورقة التوت عن خيانتها وعمالتها. فالجميع يعرفون منذ تأسيس الحشد الإرهابي، أن عناصره ليسوا أكثر من خونة وجواسيس لإيران في العراق وهم حرس ثوري بزي عراقي. لكن لم يكن أحد يتصور أن تصل الأمور لهذه الفجاجة وتحتفي الميليشيا بهزيمة الجيش العراقي ومقتل عدد من افراده خلال واحدة من المعارك مع ايران. وهو ما تسبب ليس فقط في غضب شعبي كبير تجاه الخونة والجواسيس في الحشد الشعبي الإرهابي، ولكن تجاه "وقاحة" هذه الميليشيات ككل والتي تأخذ رواتبها من العراق، وتنشر هزائم جيشه وتحتفي بمقتل جنوده في معارك سابقة وبالخصوص مع إيران.
وكانت قد احتفت، ميليشيا النجباء بانتصار القوات الإيرانية على الجيش العراقي، في خطوة اعتبرها العديد من العراقيين توضح ولاء تلك الميليشيات، وتشي بهوية المظلة الايرانية التي تقاتل تحتها. ونشر الحساب الرسمي باللغة الفارسية لـ"النجباء"، مقطعا يحتفي بانتصار القوات الإيرانية على الجيش العراقي بعد استعادة مدينة "المحمرة" جنوب إقليم الأهواز في 24 مايو 1982، إثر سيطرة العراقيين عليها. وباعتبار أن عدداً من قادة وعناصر الميليشيات والأحزاب العراقية المعارضة آنذاك كانوا يقاتلون مع الحرس الثوري ضد الجيش العراقي، فإنهم يعتبرون أنفسهم في نفس المعركة ويهنئون إيران دوما بذكرى مثل تلك المناسبات!!
وأثارت تغريدة "النجباء" ردود فعل عراقية غاضبة عبر مواقع التواصل نددت بموقف الميليشيات، متهمة إياها بالعمالة والخيانة والقتال في صفوف العدو ضد الوطن.
يشار إلى أن إيران تطلق على هذه المعركة تسمية "إلى بيت المقدس"، حيث تمكنت خلالها من استعادة مدينة المحمرة، وذلك بعد 575 يوماً من سلطة الجيش العراقي عليها. ثم تلتها عمليتان ناجحتان "طريق القدس" و"الفتح المبين" كانتا بمثابة نقطة تحول في المعارك حيث أصبحت إيران بموقف أقوى، ما جعل المرشد الإيراني آنذاك روح الله الخميني، يرفض عرض العراق إنهاء الحرب.
وقام الإيرانيون بدفع القوات العراقية إلى الحدود وأسر حوالي 19 ألف جندي عراقي واستحوذوا على كمية كبيرة من العتاد العسكري وكان هذا في بدايات الحرب.
وتحتفل الميليشيات العراقية الموالية لإيران بانتصارات طهران خاصة بعض الذين يتولون حاليا قيادة عدد من الميليشيات مثل أكرم الكعبي، الذي يقاتل مع ميليشياته "النجباء" في سوريا تحت إمرة الحرس الثوري منذ عام 2013. بالإضافة إلى هادي العامري، أمين عام "منظمة بدر" الذي كان من قادة أفواج المشاة للحرس الثوري الإيراني إبان الحرب الإيرانية - العراقية (1980-1988)، ولاحقا مسؤول قسم الاستخبارات!
ومما يذكر لميليشيا النجباء الإرهابية خلال الشهور الماضية، أنها سبق وحذرت حكومة عبد المهدي علنا بإسقاط حكومته، ما لم ينصاع لمطالب إيران وكان عبد المهدي خادما بمعنى الكلمة للملالي لكنه لم يكن يعجبهم!
وحذّر نصر الشمري، المتحدث باسم حركة النجباء التابعة للحشد الشعبي الطائفي، آنذاك، حكومة عبد المهدي، من العمل ضد إيران، قائلا إنّ انتهاج تلك السياسة سيؤدّي إلى سقوط الحكومة في غضون أسابيع! وقال الشمري خلال لقائه مع عضو مجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي في طهران إن أي حكومة عراقية تعمل ضد إيران ستسقط!!
وتصنّف ميليشيا النجباء، ضمن أكثر الميليشيات تطرّفا وولاء لإيران، وهي بمثابة المعادل العراقي لميليشيا حزب الله اللبناني وبينهما صلات تنظيمية وثيقة وتنسيق عملي بشأن تهريب السلاح الإيراني إلى لبنان وسوريا عبر الأراضي العراقية، وسبق لوزارة الخزانة الأميركية أن صنفتها على لائحة الإرهاب وفرضت عقوبات على زعيمها الإرهابي أكرم الكعبي.
ويشير مراقبون، أن احتفال ميليشيا النجباء بهزيمة الجيش العراقي وانتصار إيران في واحدة من معارك الحرب العراقية- الإيرانية، يفضح توجهاتها وولاءاتها المريبة ويدفع للإسراع باعتقال أعضائها وحل وقطع رواتبها في الحشد.
أ.ي
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