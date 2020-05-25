الإعلام الأمني: تعرض طائرة لإصابة خفيفة خلال تدمير أوكار إرهابية في صحراء الرطبة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، الاستيلاء على أسلحة وأعتدة في صحراء الرطبة غربي العراق، فيما تحدثت عن إصابة "خفيفة" لطائرة عبر سلاح "أحادية".



وذكر بيان للخلية، أن "قوة من فوج مغاوير الفرقة الأولى تمكنت من تدمير عدة أوكار واستولت على أسلحة ومتفجرات جاهزة للتفخيخ في صحراء الرطبة".



وأضاف البيان، "جاءت هذه العملية بإسناد من الابطال في طيران الجيش الذين نفذوا عملية استطلاع بتشكيل متكون مِن طائرتين وقد رصدوا ثلاث عجلات إرهابية مسلحة، حيث جرى معالجتها".

وتابع: "كانت إحدى عجلات الإرهابيين تحمل سلاح أحادية عيار ١٤.٥ ملم وأطلقت النار باتجاه احد الطائرات مما ادى الى اصابة طائرة إصابة خفيفة، وعاد التشكيل الى قاعدته بسلام بعد تنفيذ الواجب".

