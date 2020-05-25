العزاوي: الحكومة العراقية تحتاج إلى قرارات شجاعة ضد الفاسدين

أكد المحلل السياسي مهند العزاوي، أن الحكومة ليست بحاجة إلى الاقتراض من الخارج لحل الأزمة الاقتصادية وإنما تحتاج إلى قرارات شجاعة ضد الفاسدين.



وقال العزاوي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إنه "لا داعِ للاقتراض من الدول، يحتاج العراق لقرارات شجاعة ضد الفاسدين، وسياسة مالية تعتمد الحوكمة".



وأضاف أن "العراق بحاجة لإيقاف الهدر المالي والرواتب والمنافع العالية والرواتب التقاعدية المتعددة، وترشيق الحكومة، وحل الحشد الشعبي".



وبين أن "العراق بحاجة إلى توحيد موارد القوات المسلحة، نحن في زمن الجيش الصغير الذكي أكثر قوة واقل تكلفة".