رسول: وسائل الإعلام شريك أساسي في مواجهة جائحة كورونا

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، أنه قام بإجراء اللازم لتسهيل عمل الإعلاميين وواجبهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وقيادة عمليات بغداد.



وقال رسول في بيان، إن "تنفيذ إجراءات الحظر الشامل للتجوال خلال عطلة العيد الهدف منها حماية المواطنين من خطر تفشي فيروس كورونا ومنع تزايد الإصابات".



وأضاف أن "وسائل الإعلام شريك أساسي في مواجهة جائحة كورونا إلى جانب الملاكات الطبية التمريضية".





وأوضح رسول، "قمنا وفقا للتوجيهات الصادرة لنا ، بإجراء اللازم لتسهيل عمل الإعلاميين وواجبهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وقيادة عمليات بغداد".