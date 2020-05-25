الصحة: ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا لعدم التزام المواطنين بالحجر المنزلي

أكد وزير الصحة حسن التميمي، اليوم، أنّ ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، يرجع لعدم التزام المواطنين بالحجر المنزلي.

وقال التميمي، في تصريح صحفي، إنّ ارتفاع عدد الإصابات يعود لعدم التزام المواطنين، لكنه يعتبر منجزا للوزارة كونها اعتمدت معايير منظمة الصحة العالمية بإجراء أكثر من 6000 فحص يوميا، وهي ليست عملية سهلة إطلاقا، إذ تحتاج إلى المئات من الفرق الطبية في وقت أمّنت فيه وزارة الصحة 20 مختبرا متخصصا بالمحافظات.

وأضاف أنّ الحظر الكلي سينتهي بعد العيد ليحل محله الحظر الجزئي الذي كان مطبقا قبل ذلك، وأنّه لا يوجد وقت محدد لرفع الحظر.