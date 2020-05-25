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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 25 أيار 2020 03:28 م

المرصد العراقي للحريات يدعو الكاظمي لاتخاذ تدابير عاجلة بعد تقييد حركة الإعلاميين والصحفيين

الكاظمي

دعا المرصد العراقي للحريات الصحفية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لاتخاذ تدابير عاجلة تتعلق بإجراءات فرض الحظر الشامل الذي شددته القوات الأمنية بعد توجيهاته الأخيرة بهذا الشأن، والتي تم بموجبها تقييد حركة الإعلاميين والصحفيين بعد أن كان جرى استثنائهم مع بعض الفئات كالفرق الصحية والأطباء.

وأبلغ صحفيون ميدانيون المرصد العراقي للحريات الصحفية، أن "القوى الأمنية قامت بسحب باجات بعض الصحفيين، وإن عددا من القنوات الفضائية اعتذرت عن تقديم نشرات الأخبار ليوم الإثنين بعد أن تعذر حضور كوادر العمل المكون من مذيعي النشراتوالفنيين في قسم الأخبار، وكذلك البرامج الأمر الذي انسحب على وسائل إعلام مختلفة".

وأنجز مراسلون ميدانيون، تقارير مصورة تعذر عودتهم إلى مقار عملهم بعد أن منعتهم نقاط التفتيش من المرور، وكوادر صحفية لم تتمكن من الحضور إلى العمل حيث أحدث ذلك إرباكا واضحا وخللا في تنظيم عمل مؤسسات مختلفة.

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