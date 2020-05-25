بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 25 أيار 2020
آخر الأخبار
الإعلام الأمني: تعرض طائرة لإصابة خفيفة خلال تدمير أوكار إرهابية في صحراء الرطبة العزاوي: الحكومة العراقية تحتاج إلى قرارات شجاعة ضد الفاسدين رسول: وسائل الإعلام شريك أساسي في مواجهة جائحة كورونا عمليات الأنبار تكشف حقيقة سقوط طائرة في الرطبة الصحة: ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا لعدم التزام المواطنين بالحجر المنزلي المرصد العراقي للحريات يدعو الكاظمي لاتخاذ تدابير عاجلة بعد تقييد حركة الإعلاميين والصحفيين إصابة وزيرة الشباب والرياضة السودانية بكورونا علاوي: أضحى العراق مسرحا للإرهاب والفوضى واستجداء المعونات ترامب يتبرّع براتبه لمواجهة فايروس كورونا محلل سياسي: الفساد في العراق يبدأ من أرصفة الموانئ إلى مفوضية الانتخابات المهجنة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 25 أيار 2020 03:01 م

ترامب يتبرّع براتبه لمواجهة فايروس كورونا

ترامب
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه تبرع براتبه عن الربع الأول من 2020 لمواجهة كورونا، حيث يقوم بالتخلي عن راتبه السنوي بشكل كامل لصالح الحكومة الأميركية.

وقال ترامب في تغريدة: "أنا أتخلى، وقد تخليت عن راتبي السنوي، الذي يبلغ 400 ألف – 450 ألف دولار، لصالح الحكومة الأميركية، والشيك الأخير تم تخصيصه لوزارة الصحة (الأميركية) لمواجهة كوفيد-19. شرف عظيم".

وأرفق الرئيس الأميركي التغريدة برابط عن إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني أن الرئيس الأميركي قام بتحويل 100 ألف دولار، راتبه الكامل عن الربع الأول من 2020، لتطوير أدوية لمكافحة الفيروسات التاجية.

وفي وقت سابق، تعهد الرئيس الأميركي بالتخلي عن راتبه الرئاسي السنوي 400 ألف دولار بسبب وضعه، كملياردير، وقال إن سيقوم بالتبرع بالأموال إلى المؤسسات التي يختارها.

ووفقا لأحدث البيانات فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة نحو 1.686 مليون إصابة، توفي منها 99.3 ألف شخص.



أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ترامب

ترامب يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر 24 أيار 2020 01:48 م

42c01f62-3605-4045-b7f4-6bf773e9682b_16x9_1200x676

وزير الدفاع الأميركي: لقاح كورونا سيكون جاهزا نهاية العام 24 أيار 2020 01:44 م

ناقلة نفط

ناقلات النفط الإيرانية تقترب من فنزويلا 23 أيار 2020 02:50 م

التحالف الدولي

واشنطن تعلن قتل قياديين بداعش الإرهابي في سوريا 23 أيار 2020 10:22 ص

98266193_3151389561590655_8916616539042480128_n

الجيش الليبي يقصف تمركزا لمليشيات السراج جنوبي طرابلس 22 أيار 2020 04:14 م

98266193_3151389561590655_8916616539042480128_n

الداخلية المصرية تضبط خلية إخوانية على صلة بـ"الجزيرة" القطرية 22 أيار 2020 04:10 م

98266193_3151389561590655_8916616539042480128_n

خامنئي يحرض أذرعه وميليشياته الإرهابية ويهاجم الأنظمة العربية في كلمته بـ“يوم القدس“ 22 أيار 2020 11:52 ص

667c969a-b859-44c7-96dd-cd354278b058

إيران : سنكون أمام موجة ثانية من كورونا يصعب السيطرة عليها 21 أيار 2020 12:39 م

التعليقات