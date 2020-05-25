ترامب يتبرّع براتبه لمواجهة فايروس كورونا

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه تبرع براتبه عن الربع الأول من 2020 لمواجهة كورونا، حيث يقوم بالتخلي عن راتبه السنوي بشكل كامل لصالح الحكومة الأميركية.



وقال ترامب في تغريدة: "أنا أتخلى، وقد تخليت عن راتبي السنوي، الذي يبلغ 400 ألف – 450 ألف دولار، لصالح الحكومة الأميركية، والشيك الأخير تم تخصيصه لوزارة الصحة (الأميركية) لمواجهة كوفيد-19. شرف عظيم".



وأرفق الرئيس الأميركي التغريدة برابط عن إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني أن الرئيس الأميركي قام بتحويل 100 ألف دولار، راتبه الكامل عن الربع الأول من 2020، لتطوير أدوية لمكافحة الفيروسات التاجية.



وفي وقت سابق، تعهد الرئيس الأميركي بالتخلي عن راتبه الرئاسي السنوي 400 ألف دولار بسبب وضعه، كملياردير، وقال إن سيقوم بالتبرع بالأموال إلى المؤسسات التي يختارها.



ووفقا لأحدث البيانات فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة نحو 1.686 مليون إصابة، توفي منها 99.3 ألف شخص.







