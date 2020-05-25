محلل سياسي: الفساد في العراق يبدأ من أرصفة الموانئ إلى مفوضية الانتخابات المهجنة

أكد المحلل السياسي مصطفى سالم، أن الفساد في العراق يبدأ من أرصفة الموانئ إلى مفوضية الانتخابات المهجنة.



وقال سالم في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "أسعار النفط ستَبقى بين 35-40 دولارا لسنتين أو أكثر، ما لم يتأثر الانتاج في العالم والحكومة ليس لديها خطة لمواجهة نقص الواردات".



وأضاف أن "الحكومة لا تريد المساس بصادرات إيران إلى العراق وترفض استرداد الأموال من كبار الفاسدين، أو التصدي لفساد يبدأ من أرصفة الموانئ إلى مفوضية الانتخابات المهجنة".

