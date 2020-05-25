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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 25 أيار 2020 02:54 م

محلل سياسي: الفساد في العراق يبدأ من أرصفة الموانئ إلى مفوضية الانتخابات المهجنة

مصطفى سالم
أكد المحلل السياسي مصطفى سالم، أن الفساد في العراق يبدأ من أرصفة الموانئ إلى مفوضية الانتخابات المهجنة.

وقال سالم في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "أسعار النفط ستَبقى بين 35-40 دولارا لسنتين أو أكثر، ما لم يتأثر الانتاج في العالم والحكومة ليس لديها خطة لمواجهة نقص الواردات".

وأضاف أن "الحكومة لا تريد المساس بصادرات إيران إلى العراق وترفض استرداد الأموال من كبار الفاسدين، أو التصدي لفساد يبدأ من أرصفة الموانئ إلى مفوضية الانتخابات المهجنة".
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