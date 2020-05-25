الكوادر الصحية العراقية تتدرب على الاسعافات الاولية "النفسية" للمصابين بكورونا



تجري منظمة الصحة العالمية تدريبا للكوادر الصحية في العراق في مجال المساعدة النفسية عن بعد لضحايا فايروس كورونا وما يعانونه من ضغوطات نفسية نتيجة اصابتهم بالمرض .



وذكر تقرير للمنظمة :" منذ بداية جائحة كورونا يعاني العديد من الناس من درجات متفاوتة من الخوف والقلق والجزع والتوتر ، مما يتطلب دعمًا نفسيًا لتمكينهم من التعامل بشكل افضل مع التحديات التي يواجهونها ".



واضاف التقرير :" ان المنظمة حددت المجموعات التي تحتاج الى رعاية نفسية ، مع التركيز بشكل خاص على النساء . وتناولت احتياجاتهم من خلال سلسلة من الدورات التدريبية عبر الانترنت حول الاسعافات الاولية النفسية وكيفية معالجة الوصمة والتمييزفي المجتمع ".



وتابع انه :" تم توفير التدريب على الاسعافات الاولية النفسية عن بعد لاكثر من 100 مشارك من العديد من المنظمات العاملة في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، حيث قدم التدريب مبادئ توفير الرعاية النفسية باستخدام الهواتف او وسائل التواصل الاجتماعي".



واوضح انه :" تم تدريب المشاركين على التعامل مع وصمة التمييز التي يعاني منها الاشخاص الذين اصيبوا ـبفايروس كورونا وتبادل الملاحظات حول السلوكيات والمواقف السلبية ، التي ينظر اليها على انها تسهم بشكل مباشر في النتائج الصحية السلبية والصعوبات في الوصول الى المعلومات حول المرض في المواقع المتأثرة بالجائحة ".