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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 25 أيار 2020 02:14 م

اقتصادي : العمالة الاجنبية في العراق .. "معادلة غير متوازنة"

العمالة الاجنبية



وصف المختص بالشأن الاقتصادي  علي الفريجي ،غزو السوق العراقية بالعمالة الاجنبية  ، بانه " معادلة غير " ،  داعيا الحكومة الى وضع خطط لتوظيف الايدي العاملة العراقية للقضاء على البطالة ولرفد اقتصاد البلد .

وقال الفريجي في تصريح صحفي :" ان  السوق العراقية تعاني من غزو للعمالة الاجنبية وبطالة عالية للعمالة العراقية ، وهي معادلة غير متوازنة "،  داعيا الى تدريب القوى الباحثة عن العمل من الشباب ، على المهن والحرف التي تحتاجها السوق المحلية، مع التأسيس لبرنامج القروض للمشاريع بدراسات جدوى معدة مسبقاً تلائم حاجة السوق وقدرات الشباب المتمكن من انجاحها في سوق القطاع الخاص .

واشار الى :" ان الخطط الاقتصادية المدروسة كفيلة بتوجيه القوى العاملة لدخول سوق العمل بعيداً عن التوظيف الحكومي الكمي غير النافع ومافيات مكاتب التوظيف".

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