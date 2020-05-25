اقتصادي : العمالة الاجنبية في العراق .. "معادلة غير متوازنة"





وصف المختص بالشأن الاقتصادي علي الفريجي ،غزو السوق العراقية بالعمالة الاجنبية ، بانه " معادلة غير " ، داعيا الحكومة الى وضع خطط لتوظيف الايدي العاملة العراقية للقضاء على البطالة ولرفد اقتصاد البلد .



وقال الفريجي في تصريح صحفي :" ان السوق العراقية تعاني من غزو للعمالة الاجنبية وبطالة عالية للعمالة العراقية ، وهي معادلة غير متوازنة "، داعيا الى تدريب القوى الباحثة عن العمل من الشباب ، على المهن والحرف التي تحتاجها السوق المحلية، مع التأسيس لبرنامج القروض للمشاريع بدراسات جدوى معدة مسبقاً تلائم حاجة السوق وقدرات الشباب المتمكن من انجاحها في سوق القطاع الخاص .



واشار الى :" ان الخطط الاقتصادية المدروسة كفيلة بتوجيه القوى العاملة لدخول سوق العمل بعيداً عن التوظيف الحكومي الكمي غير النافع ومافيات مكاتب التوظيف".