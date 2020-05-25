كيف يرى وزير الصحة ارتفاع عدد الاصابات بكورونا .. منجزا للوزارة ؟



عزا وزير الصحة حسن التميمي، ، ارتفاع عدد الاصابات بفايروس كورونا ، مؤخرا ، لعدم التزام المواطنين بالحجر المنزلي .



وقال التميمي، في تصريح صحفي :" ان ارتفاع عدد الاصابات يعود لعدم التزام المواطنين، لكنه يعتبر منجزا للوزارة لكونها اعتمدت معايير منظمة الصحة العالمية باجراء اكثر من 6000 فحص يوميا، وهي ليست عملية سهلة اطلاقا حيث تحتاج الى المئات من الفرق الطبية في وقت امنت فيه وزارة الصحة 20 مختبرا متخصصا في كل المحافظات".



واضاف :" ان كل ما اعلن من بيانات وسجل من اعداد كان ناشئا عن عمليات المسح الوبائي الفعال لتلك الفرق، فضلا عن ان اكتشاف الاصابات يعطي رؤية عن الوضع الوبائي للمناطق التي تسجل فيها ".



واكد الوزير :" ان الحظر الكلي سينتهي بعد العيد ليحل محله الحظر الذي كان مطبقا قبل ذلك (الحظر الجزئي)"، مشيرا الى :" ان الوزارة تعتمد على تقييم تجريه في كل مرحلة من مراحل التعامل مع الوباء ، فيما تعكف لجنة الخبراء في وزارة الصحة على تحليل البيانات لتعطي المشورة في ما يتعلق بالتعامل مع الجائحة ، وعلى ذلك فلا يوجد وقت محدد لرفع الحظر كليا ".