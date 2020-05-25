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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 25 أيار 2020 02:11 م

المالية النيابية للحكومة : عجز الميزانية يسد باموال الفاسدين وليس برواتب الموظفين !!

جمال كوجر

دعت اللجنة المالية النيابية، الحكومة الى محاسبة الفاسدين وارجاع  اموال طائلة تسد العجز بميزانية الدولة ، بدل اللجوء الى رواتب الموظفين واجبارهم على الادخار الاجباري.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح صحفي :" ان اعضاء اللجنة المالية قرروا عدم مناقشة اي قرار يخص الادخار الاجباري لرواتب الموظفين وترك الامر للحكومة ".

واضاف :" ان هناك خيارا  آخر من الممكن ان يعالج الازمة الاقتصادية اهملته الحكومة وركزت على استقطاع رواتب الموظفين"، مبينا :"  ان  فتح ملفات الفساد وارجاع الاموال من الفاسدين يسد العجز الموجود بالموازنة ".

واوضح انه :" لوكانت هناك جدية بمحاسبة الفاسدين لارجعت اموال بالمليارات اهدرت منذ 2003 ولغاية الان، توفر لخزينة الدولة اموالا طائلة".

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