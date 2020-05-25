المالية النيابية للحكومة : عجز الميزانية يسد باموال الفاسدين وليس برواتب الموظفين !!

دعت اللجنة المالية النيابية، الحكومة الى محاسبة الفاسدين وارجاع اموال طائلة تسد العجز بميزانية الدولة ، بدل اللجوء الى رواتب الموظفين واجبارهم على الادخار الاجباري.



وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح صحفي :" ان اعضاء اللجنة المالية قرروا عدم مناقشة اي قرار يخص الادخار الاجباري لرواتب الموظفين وترك الامر للحكومة ".



واضاف :" ان هناك خيارا آخر من الممكن ان يعالج الازمة الاقتصادية اهملته الحكومة وركزت على استقطاع رواتب الموظفين"، مبينا :" ان فتح ملفات الفساد وارجاع الاموال من الفاسدين يسد العجز الموجود بالموازنة ".



واوضح انه :" لوكانت هناك جدية بمحاسبة الفاسدين لارجعت اموال بالمليارات اهدرت منذ 2003 ولغاية الان، توفر لخزينة الدولة اموالا طائلة".