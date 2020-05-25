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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 25 أيار 2020 02:04 م

الطيران المدني ينفي صدور قرار باستئناف الرحلات الجوية في العراق

مطار بغداد
نفت سلطة الطيران المدني، اليوم الاثنين، الأنباء التي تحدثت عن استئناف الرحلات الجوية مطلع الشهر المقبل.

وقال المتحدث باسم السلطة جهاد كاظم في تصريح صحفي، إن "الحديث عن استئناف الرحلات الجوية بدءاً من شهر حزيران المقبل عارٍ عن الصحة".

وأضاف، أن سلطة الطيران المدني قررت تعليق الرحلات الجوية حتى نهاية الشهر الحالي، على أن تتم، بعدها مناقشة الموضوع مع خلية الأزمة واللجنة العليا للصحة والسلامة، ليتم على ضوء ذلك اتخاذ القرار بتمديد الحظر أو فتح الأجواء العراقية.

وكانت سلطة الطيران المدني أعلنت، الجمعة، استمرار تعليق الرحلات الجوية لغاية الـ31 من الشهر الحالي.
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